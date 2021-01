O Portimonense anunciou a contratação do guarda-redes japonês Kosuke Nakamura, que assina contrato válido por duas temporadas e meia.

O internacional japonês de 25 anos terá a sua primeira experiência fora do Japão, depois de ter feito toda a carreira no Kashiwa Reysol.

“O Portimonense, um clube bastante famoso no Japão, já há algum tempo que se manifestou interessado na minha contratação e como senti que me queria, decidi sem pensar”, disse o jogador, durante a apresentação, no Estádio Municipal de Portimão.

Nakamura chega para substituir Gonda, outro japonês, na baliza do Portimonense. O guardião é o segundo nipónico do plantel, para lá de Koki Anzai, lateral.

Depois de 13 jornadas disputadas, o Portimonense é o 16º classificado da I Liga, com o mesmo número de pontos (11) do que Boavista e Famalicão, equipas que estão na zona de despromoção.