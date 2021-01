Nota 2 para António Nobre

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, dá nota dois à arbitragem de António Nobre e da sua equipa de arbitragem, por um penálti por assinalar e um golo mal anulado para o FC Porto e uma expulsão errada a Rui Correia, do Nacional.

"No lance da expulsão, fico com certeza que o Toni Martínez aproveitou a circunstância e foi só uma carga de ombro e parece-me injusto o segundo amarelo. Aliás, nunca poderia ser amarelo, mas sim vermelho, porque ia isolado para a baliza. Deveria ter visto o vermelho e aí o VAR poderia ter intervido e anulava. Mal assinalado", explica.

Pepe viu ainda um golo anulado, num lance que Paulo Pereira não compreende: "Sarr está em fora de jogo, mas não me parece que isso tenha sido assinalado em qualquer momento pelo assistente. Mal anulado".

Há ainda um penálti de João Vigário que fica por assinalar sobre Mehdi Taremi: "Mãos de João Vigário são evidentes nas costas, é questão de interpretação e intensidade. O que muitos árbitros consideram a naturalidade das mãos. Quando chocam com Taremi estão numa posição natural? Não estão. Levantou e encostou a Taremi. Acredito que havia razões para penálti".

No lance do golo de Evanilson, o Nacional fica a pedir uma mão na bola de Taremi no início da jogada, mas Paulo Pereira, especialista em arbitragem, desconstrói o lance.

"O árbitro acertoum. Há um toque no braço do Pedrão que ressalta para o braço de Taremi e os jogadores do Nacional contestaram. A lei foi alterada esta época e o VAR só vai intervir em lances em que a mão seja imediatamente antes do golo ou numa situação de clara vantagem para o golo e esse braço ocorreu no meio campo, nunca seria revisto pelo VAR", explica.

Paulo Pereira concorda com a decisão de penálti para o Nacional no final da partida, uma boa decisão de António Nobre e conclui com a nota negativa.

"António Nobre não convence, irregular e com vários erros, numa arbitragem com dificuldades causadas pelo jogo. Nota 2 para o árbitro", termina.