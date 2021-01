Milton Mendes enaltece inteligência e força mental do Marítimo

O treinador do Marítimo considera que a inteligência e a força mental foram importantes para a vitória (2-0) sobre o Sporting, que garantiu o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.

No final da partida, em conferência de imprensa, Milton Mendes não escondeu a satisfação pela qualificação frente a "um adversário forte", uma equipa "bem treinada, que tem excelentes jogadores".

"A equipa soube entender os momentos de jogo. Não estávamos a jogar com uma equipa qualquer: líder do campeonato, que ainda não tinha perdido. A equipa já vai ao encontro do que pretendo. Jogar futebol não é só correr, temos de pensar, ser inteligentes, saber sofrer e saber derrubar o adversário. Foi isso que a equipa fez", elogiou.

Milton Mendes assume que, na primeira parte, quando pressionava mais alto, o Marítimo teve "alguma felicidade" por remates do Sporting não entrarem. Na segunda, os insulares baixaram o bloco, obrigaram o Sporting a arriscar e, num roubo de bola, marcaram.

Mérito é dos jogadores

O treinador do Marítimo considera que a equipa soube ser inteligente e paciente, algo que requer, também, uma dose de resistência mental.

"Estamos psicologicamente muito fortes. Temos um grupo extraordinário, todos estão a trabalhar cada vez melhor. Jogámos contra o Braga, treinámos no dia seguinte, depois viajámos às 5h00 para a Madeira, chegámos e fomos treinar a seguir, e estes rapazes deram uma luta extraordinária. Eles merecem todo o mérito, porque é todos eles. Têm demonstrado muito querer", enalteceu.



O facto de ser o líder do campeonato não deu mais vontade. O que motivou mais foi a possibilidade de chegar aos "quartos" da Taça.

"Não pensámos dessa forma. Pensámos que tínhamos um adversário forte que tínhamos de ultrapassar. Os jogadores do Marítimo estavam muito motivados. Foi o Sporting como podia ter sido outra equipa, como na outra eliminatória foi o Salgueiros. Estamos motivados, isso sim, por estarmos na competição, e seguirmos com força."