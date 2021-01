Luís Freire: "Mantivemos-nos dentro do jogo com as nossas armas"

Luís Freire, treinador do Nacional, elogia a atitude dos seus jogadores, apesar da derrota contra o FC Porto, na Taça de Portugal, e acredita que houve lances mal decididos pela equipa de arbitragem.

"Quero dar uma palavra aos meus jogadores, porque tenho um grupo fantástico de jogadores que dão o máximo em todos os treinos, que estão a treinar em situações adversas, que fizeram um jogo de grande luta contra o Sporting, e que hoje voltaram a estar numa grande luta contra o FC Porto. Tivemos a capacidade de estar coesos, de viver o jogo sem empatar tempo, sem mandar o guarda-redes cair, sem fazer um festival. Mantivemos-nos dentro do jogo, com as nossas armas, e acabámos por sofrer o 2-2 num lance em que também é só ver", começa por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico reconhece a capacidade superior do FC Porto e convida a assistirem às imagens no lance da expulsão: "Era um adversário muito difícil, como todos sabemos. Respondemos bem ao golo e fazemos o 1-1. Nunca nos desmontámos e conseguimos manter a igualdade até ao intervalo. É verdade que não abordámos bem aquele lance em que poderíamos ter colocado a bola fora, mas fica o convite para quem gosta de ver as imagens, a ver as imagens da expulsão".

No prolongamento e reduzido a dez unidades, a estratégia foi atrasar o FC Porto e tentar surpreender.

"A intenção no prolongamento foi tentar estancar o FC Porto sem baixar demasiado e ainda ter algum contra-ataque. Conseguimos por vezes sair, mas o FC Porto faz o 3-2 quando tínhamos jogadores para substituir. Tentámos ainda ir à procura, já nos últimos cinco minutos, mas é quando somos desequilibrados e fazem o 4-2. Ainda podíamos ter feito o 4-3 de penálti, mas quero acima de tudo frisar isto: os jogadores estão de parabéns e estou orgulhoso deles", termina.