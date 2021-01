Estoril continua a surpreender e elimina Rio Ave da Taça de Portugal

O Estoril voltou a surpreender na Taça de Portugal ao eliminar o Rio Ave, no Estádio dos Arcos, por 2-1.

A equipa que lidera a II Liga já tinha eliminado o Boavista na quarta ronda da prova, e volta a surpreender um primodivisionário. Aziz, aos 14 minutos, e André Vidigal, aos 31 minutos, marcaram os golos que deram a qualificação ao Estoril.

Pedro Cunha, treinador do Rio Ave, fez alterações ainda na primeira parte, com as entradas de Gabrielzinho e Gelson Dala para os lugares de Diogo Teixeira e Meshino, e foi mesmo o avançado angolano que reduziu a desvantagem, aos 65 minutos. O Rio Ave não conseguiu empatar e levar o jogo para prolongamento e sai da Taça de Portugal.

Nos quartos de final, o Estoril vai defrontar o Marítimo, também da I Liga, na Madeira, depois dos madeirenses terem eliminado o Sporting na segunda-feira.