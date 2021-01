Crespo eleito melhor jogador do mês de dezembro na II Liga

Miguel Crespo foi eleito o melhor jogador da II Liga do mês de dezembro. O médio do Estoril recolheu 24% dos votos dos treinadores principais da competição.

Repetidamente distinguido como melhor jogador nos jogos do Estoril, Crespo fez dois jogos pelo clube no último mês de 2020, em que fez uma assistência para golo. Entretanto, iniciou 2021 com dois golos nos dois jogos disputados, frente a Penafiel e Chaves.

Feliz, do Feirense, foi o segundo mais votado, com 20% das preferências. O melhor marcado do campeonato, o marroquino Bouldini, da Académica, foi terceiro, com 9%.