Tapsoba marca e ajuda Leverkusen a eliminar Frankfurt da Taça da Alemanha

O Bayer Leverkusen recebeu e eliminou o Eintracht Frankfurt da Taça da Alemanha, por 4-1, num jogo dos 16 avos de final da prova.

O Frankfurt entrou a vencer com golos de Younes, assistido pelo português André Silva, que foi titular e somou os 90 minutos.

Alario, de penálti, empatou ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos, e a reviravolta chegou no segundo tempo. Tapsoba, ex-central do Vitória de Guimarães, marcou ao abrir a segunda parte, aos 49 minutos, e Diaby fechou o resultado aos 67 e 87 minutos.

Jonathan Tah foi expulso no Leverkusen, aos 73 minutos de jogo. Nos oitavos de final da prova, o Leverkusen enfrenta o Essen.