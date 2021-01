Matheus Pereira infeliz com resultados, mas focado no WBA

Matheus Pereira assume que não está feliz, mas esclarece que o seu sentimento está, somente, relacionado com os resultados que o West Bromwich Albion, penúltimo classificado da Premier League, não está a alcançar. O extremo luso-brasileiro descarta notícia de alegada insatisfação no clube, garantindo que o seu foco "não muda".

"As coisas nem sempre são o que parecem, ou como as pessoas descrevem. É verdade que não estou feliz. Não estou feliz por tudo que a equipa tem vivido, não estou feliz porque não temos tido resultados positivos, porque temos tentado tudo e não conseguimos. Mas isso não muda o meu foco. Estou focado em fazer o meu melhor para ajudar a equipa", escreveu o antigo jogador do Sporting.

A realizar a segunda época no WBA, depois de ter sido decisivo na campanha de regresso à Premier League, Matheus Pereira renova compromisso com o clube, ao acrescentar uma mensagem direta para os adeptos: "Eu amo e respeito cada um de vós, desde que cheguei. Cada gota de suor é por vós. A luta continua".

Matheus Pereira, de 24 anos, foi contratado, em definitivo, pelo "baggies" esta temporada, depois de uma época cedido pelo Sporting. O extremo tem contrato com o clube inglês até 2024.

O West Bromwich Albion é penúltimo classificado da Premier League, com oito pontos, em 17 jogos. A equipa está seis pontos atrás do Brighton, a primeira equipa fora da zona de despromoção.