Manchester United vence e isola-se na liderança da Premier League

O Manchester United venceu, esta terça-feira, em casa do Burnley, por 1-0, e subiu à liderança isolada da Premier League.

O único golo da partida foi apontado já na segunda parte e perto do final da partida, por Paul Pogba, aos 71 minutos de jogo, assistido por Marcus Rashford.

A equipa de Solskjaer aprveitou a derrota do Liverpool contra o Southampton e soma agora 36 pontos, mais três do que os "reds", campeões em título, e mais quatro do que o Leicester, terceiro classificado.

No outro jogo da noite, o Everton foi até casa do Wolverhampton vencer por 2-1, com influência portuguesa.

Os "blues" venceram com golos de Iwobi, aos 6 minutos, e Keane, aos 77, assistido pelo internacional luso André Gomes. Rúben Neves, aos 14, fez o golo dos "Wolves".

Nuno Espírito Santo alinhou com seis portugueses no onze inicial: Rui Patrício, Pedro Neto, João Moutinho, Nelson Semedo e Fábio Silva. Vitinha foi suplente utilizado.

O Wolves soma o quarto jogo seguido sem vencer e ocupa o 14º lugar, com 22 pontos, enquanto que o Everton sobe provisoriamente ao quatro lugar, com 32 pontos.