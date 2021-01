Clube mais titulado da Bolívia junta-se ao City Group

O City Football Group, consórcio que detém o Manchester City, anunciou, esta terça-feira, acordo de longo prazo com o Bolivar, clube mais titulado da Bolívia, aumentando o seu portefólio para 11 equipas de futebol espalhadas pelo mundo.

"Estamos muito felizes pelo crescimento da nossa presença global, através desta cooperação relevante com o Clube Bolivar como clube parceiro. Este cordo de longo prazo é o primeiro que estabelecemos deste tipo e irá permitir ao Bolivar utilizar um vasto conjunto de ferramentas desenvolvidas pelo City Football Group. Ao mesmo tempo que vamos ajudar o Bolivar a alcançar as suas ambições, temos a oportunidade de aprender. O nosso trabalho na Bolívia vai, certamente, aumentar o nosso conhecimento na América do Sul", diz Ferrán Soriano, diretor-executivo do City Group.

O Bolivar é o segundo clube sul-americano a entrar na esfera do grupo, depois da aquisição do Torque, do Uruguai. Com 29 títulos de campeão nacional, o Bolivar é o clube mais titulado do país. O seu presidente, Marcelo Claure, avalia este acordo como "um sonho tornado realidade".

"Vamos tirar proveito do conhecimento e do aconselhamento que o City Group nos pode oferecer, no sentido de tornar o Club Bolivar um dos clubes de topo da América Latina", prevê.

O Bolivar é décimo clube a entrar na carteira do City Football Group, juntando-se a Manchester City, New York City FC, Girona, Montevideo City Torque, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos, Mumbai City FC, Troyes, Lommel e Sichuan Jiuniu.