Ancelotti quer Moise Kean feliz, seja no Everton ou no PSG

Onze golos, em 18 jogos, fazem de Moise Kean uma das grandes figuras do início de temporada do PSG. O ponta de lança, de 20 anos, está cedido aos franceses pelo Everton e Carlo Ancelotti aguarda pelo seu regresso, em junho.

No entanto, o treinador ressalva, em entrevista à Sky Sports, que quer ver o jogador feliz. "Se ele pretender continuar no PSG, os clubes têm de falar. Não quero ter um jogador infeliz. Se for feliz por voltar, será bem-vindo", diz o italiano.

O Everton contratou Kean à Juventus, na época passada, por uma verba a rondar os 30 milhões de euros. O ponta de lança foi utilizado em 31 jogos em 2019/20 e marcou dois golos. Esta temporada, ainda no Everton, fez dois golos em quatro jogos, antes de ser cedido ao PSG.

"Ele está a viver uma grande experiência. Está a marcar muitos golos e a demonstrar toda a sua qualidade. É nosso jogador, mas devemos ter em consideração a sua vontade, porque os jogadores são humanos", reforça.

Internacional por Itália, Moise Kean é, aos 20 anos - completa 21 em fevereiro -, um dos jogadores a quem se perspetiva um futuro brilhante. Formado na Juventus, estreou-se pela equipa principal com 17 anos. Jogou no Verona, por empréstimo do clube de Turim, e na última época na Juve marcou sete golos, em 17 jogos.