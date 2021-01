Abelardo está de volta ao Alavés

Abelardo é o novo treinador do Deportivo Alavés. O clube basco, que pela manhã tinha anunciado a saída de Pablo Machín, informou, na tarde desta terça-feira, que Abelardo está de volta ao clube que orientou nas épocas 2017/18 e 2018/19.

O técnico, de 50 anos, estava sem trabalho, depois de ter sido dispensado do Espanhol de Barcelona, na época passada. Regressa ao Alavés, clube onde terminou a carreira de futebolista, com a equipa no 16.º lugar, três pontos acima da zona de descida.

A estreia de Abelardo será frente ao Almería, orientado pelo treinador português José Gomes, no sábado, a contar para 16 avos de final da Taça do Rei.