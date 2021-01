Dakar 2021. Toby Price abandona

O australiano Toby Price (KTM) desistiu esta terça-feira do rali Dakar de todo-o-terreno, na sequência de uma queda sofrida ao quilómetro 155 dos 465 da nona especial, quando era segundo classificado das motas.

De acordo com uma nota da organização publicada no site oficial da prova, Price, vencedor da prova em 2016 e 2019, foi transportado ao hospital de Tabuk, onde será sujeito a exames complementares de diagnóstico, tendo sofrido lesões no ombro e braço esquerdos.

Esta terça-feira disputa-se a nona etapa, em redor de Neom, com 579 quilómetros de extensão, 465 dos quais cronometrados, numa das mais duras tiradas da prova, disputada junto ao Mar Vermelho.

À partida para esta tirada, o chileno Jose Ignacio Cornejo (Honda) liderava a nas motas a 43.ª edição do Dakar, com 1.06 minutos de vantagem sobre Price.