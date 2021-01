Arranque do campeonato de Fórmula 1 adiado para 28 de março

O campeonato de Fórmula 1 vai começar uma semana mais tarde do que o previsto. A primeira prova vai ser no dia 28, no Bahrein, depois do Grande Prémio de Melbourne ter sido adiado de 21 de março para novembro, devido à Covid-19.

O anúncio foi feito pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), na rede social Twitter.



Na página da FIA está disponível também o calendário atualizado da época 2021. Portugal continua de fora e está já garantido o regresso do circuito de Imola, em Itália, a 18 de abril, para ocupar o lugar do GP da China, para já adiado para data a definir.

O circuito de Portimão continua de reserva e a aguardar, tal como aconteceu em 2020, a possibilidade de entrar no calendário, por via de um cancelamento. Há ainda uma data em aberto - 2 de maio - que não tem corrida definida. A FIA anunciará, nos próximos dias, o circuito escolhido.