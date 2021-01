Leilão do 5G. Licitação que inclui os operadores presentes no mercado arranca esta semana

A fase de licitação principal do leilão 5G (quinta geração), que inclui os operadores já presentes no mercado, arranca na quinta-feira, disseram à Lusa fontes ligadas ao processo.

Depois da fase de licitação apenas para os novos entrantes, que terminou na segunda-feira, a Meo (Altice Portugal), NOS, Vodafone Portugal e também a Dense Air entram 'em jogo' no leilão a partir de quinta-feira.

Os novos entrantes, que até ao momento são desconhecidos, também podem participar nesta fase.

De acordo com fontes ligadas ao processo, os operadores já terão recebido indicação que o leilão arranca "na quinta-feira".

Contactadas pela Lusa, fontes oficiais das operadoras não comentam, tal como a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), ao abrigo da confidencialidade do processo.

O montante final encaixado com o leilão depende dos lotes que forem atribuídos durante o processo e se são adquiridos pelo preço de reserva, sendo que a Anacom aponta para receitas de cerca de 237,9 milhões de euros.

Os novos entrantes podem beneficiar de 'roaming' nacional no acesso às redes dos operadores já instalados, independentemente da qualidade de espectro que adquiram, de acordo com as condições do leilão.

O processo tem sido bastante contestado pelas operadoras históricas, envolvendo processos judiciais, providências cautelares e queixas a Bruxelas, considerando que o regulamento tem medidas "ilegais" e "discriminatórias", o que incentiva ao desinvestimento.

As licenças do 5G serão atribuídas durante o primeiro trimestre deste ano.