Governo prepara desconto de 10% na fatura da luz

O Governo vai apoiar todas as famílias portugueses com um desconto na fatura da luz que pode chegar aos 10%, avança esta terça-feira o jornal "Expresso".

A medida aplica-se durante o mês de janeiro e enquanto vigorar o confinamento geral que vai entrar em vigor no final desta semana.

O custo deste desconto na fatura da luz está orçado entre 20 a 25 milhões de euros por mês.

O apoio às famílias portuguesas que já têm a tarifa social pode chegar aos 40%.

O consumo de energia bateu recordes nos últimos dias, devido ao frio que se faz sentir em todo o país e às milhares de pessoas que estão em teletrabalho.

A EDP Distribuição registou na semana passada interrupções no fornecimento de eletricidade que atribuiu ao aumento do consumo devido à descida da temperatura e incremento do teletrabalho, situação que levou ao reforço das equipas, estando previstos reforços adicionais se tal for necessário.



Na renovação do último estado de emergência, o Presidente da República tinha pedido mais apoios sociais para as famílias.