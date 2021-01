Carlos Gomes da Silva deixa liderança executiva da Galp

Carlos Gomes da Silva deixa a Galp. Apresentou esta terça-feira a renúncia ao cargo de diretor-executivo e de vice-presidente do conselho de administração.

A decisão foi anunciada num comunicado da empresa divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Carlos Gomes da Silva vai continuar em funções até 19 de fevereiro e será substituído por Andy Brown, de 58 anos, nome que será mais tarde ratificado em assembleia geral.

"Andy Brown é um gestor de topo com mais de 35 anos de experiência no setor da energia, reconhecido pelo seu perfil de liderança dinâmico, foco na performance, segurança e bem-estar e desenvolvimento de pessoas", assinala a Galp em comunicado.



O gestor britânico trabalhou na Shell até 2019 e desde então foi vice-presidente da SBM, consultor sénior na McKinsey ando Co, consultor na JMJ e na ZeroAvia, empresa startup do setor do hidrogénio e células de combustível para aviação.