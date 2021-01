Ameaça de novo confinamento já custou um milhão à organização de eventos

A conta é feita pela Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE). Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o setor denuncia a enorme quebra de faturação causada pelo cancelamento de eventos.

Segundo a APSTE, que teme um cenário pior nos próximos dias, “desde o anúncio do Governo sobre a aplicação de um novo confinamento geral, no final da semana passada, mais de 125 eventos foram cancelados, significando desde logo perdas superiores a um milhão de euros na faturação das empresas do setor”.

No mesmo comunicado pode ler-se que os eventos cancelados estavam programados para acontecer entre janeiro e abril. As empresas afirmam que, “ao contrário do que acontece com outros setores de atividade, também bastante afetadas por este contexto, a verdade é que grande parte das empresas estão praticamente sem trabalhar desde março do ano passado”.

A associação criada em junho do ano passado fala numa quebra de faturação das empresas de eventos e aponta a insuficiência dos apoios por parte do Estado.