As contas estão fechadas e revelam o que já de adivinhava: 2020 foi pior ano turístico do Algarve desde que há memória. Segundo os dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o volume de negócios teve uma quebra de 800 milhões de euros.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a associação diz não haver um outro termo de comparação.

A procura estrangeira teve uma redução de 75% e os clientes nacionais foram menos 335 mil, com menos 1,1 milhões de dormidas.

Somando todos os indicadores, a taxa de ocupação global dos hotéis algarvios ficou-se, no ano passado, pelos 27,7%.

Em 2019, o Algarve teve uma ocupação média de 63,2%, ou seja, mais de 24 milhões de dormidas, finaliza o comunicado.