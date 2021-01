Jesus poupa na Amadora para investir no clássico

Jorge Jorge tinha anunciado mudanças na equipa para o jogo de hoje com o Estrela da Amadora e a convocatória confirma que será um Benfica diferente do habitual, esta noite, na Reboleira. Há seis jogadores, regulamente titulares, que ficam no Seixal: Vlachodimos, Gilberto, Vertonghen, Pizzi, Everton Cebolinha e Darwin.

Gabriel e Cervi, com Covid-19, André Almeida, lesionado, e Ferro, por opção, também não entram nas opções.