Valência tenta empréstimo de Gonzalo Plata

O Valência está interessado em contratar Gonzalo Plata ao Sporting, segundo avança o portal "Plazadeportiva.com", esta segunda-feira.

O extremo equatoriano, de 20 anos, pode rumar a Valência por empréstimo até ao final da época, com os espanhóis a terem de pagar apenas metade do salário do jogador. Também Cádiz e Huesca, igualmente de Espanha, estarão interessados em Plata.

Plata já é internacional A pelo Equador, no entanto, tem tido dificuldades em afirmar-se no Sporting, depois de ter chegado a Alvalade em janeiro de 2019. Na temporada passada, marcou três golos em 24 jogos pela equipa principal. Esta época, leva apenas oito jogos disputados, só um como titular, sem qualquer golo marcado.

Gonzalo Plata, que custou 1,1 milhões de euros por 50% do passe, está ligado ao Sporting até 2024 e cláusula de rescisão de 60 milhões.