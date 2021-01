Adán eleito melhor guarda-redes de dezembro da I Liga

Antonio Adán foi eleito o melhor guarda-redes do mês de dezembro na I Liga . O jogador do Sporting reuniu 23% dos votos dos treinadores principais da competição.

No último mês de 2020, Adán fez três jogos pelos Sporting na I Liga: Famalicão (2-2), Farense (1-0) e Belenenses SAD (1-2). O espanhol esteve em destaque, sobretudo, no jogo com do Jamor, com o Belenenses SAD, ao defender um penálti.

Bruno Varela (Vitória SC), com 16,00% dos votos, foi segundo nas preferências dos técnicos. Matheus (SC Braga) recolheu 11,00% dos votos.