Apelo à ONU pede libertação de jesuíta indiano

Um grupo de claretianos, missionários católicos, que trabalha junto das Nações Unidas, lançou uma petição, dirigida à Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, a pedir a libertação do padre Stan Swamy, jesuíta Indiano, defensor dos direitos dos povos indígenas.

O sacerdote jesuíta foi preso a 8 de outubro, estando sob custódia da autoridade anti-terrorista indiana, por alegadas ligações maoístas, mas diz-se inocente.

A detenção teve lugar na residência da Companhia de Jesus, situada na periferia de Ranchi, localidade do Estado de Jharkhand que fica na zona oriental da Índia.

De acordo com informações dos jesuítas, o padre Stan de 83 anos, sofre de Parkinson, e apresenta atualmente um estado de saúde de enorme debilidade.

“Desde que foi preso tem sido difícil assegurar-lhe as condições mínimas de dignidade. Foi forçado a dormir no chão durante vários dias e, só depois de vários protestos que se prolongaram por mais de um mês, lhe foi dado um copo com palhinha, utensílio de que necessita para conseguir beber água autonomamente”, pode ler-se no portal dos jesuítas em Portugal.