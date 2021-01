Sérgio e uma eventual paragem da Liga. "Não sei se é possível parar esta máquina outra vez"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, duvida que o futebol profissional volte a parar, nos dias que antecedem o início de um novo confinamento da população, que deverá ser anunciado em breve pelo governo. Em conferência de imprensa, o técnico dos dragões admite que espera que não se volte a parar o campeonato.

"Não sei se será possível parar esta máquina outra vez. Se assim decidirem é porque é necessário e temos de respeitar, mas já temos essa experiência de quase três meses confinados. Dentro do mal que foi, correu-nos bem pelo que se viu na ponta final do campeonato, mas não desejaria", explica.

Covid-19 encarada com "máxima responsabilidade"

O FC Porto tem quatro jogadores infetados atualmente - Manafá, Fábio Vieira, Carraça e Meixedo -, e Sérgio admite que a covid-19 afeta o plantel, que está avisado para os perigos do contágio.

"Temos essa máxima responsabilidade de perceber que nos devemos proteger e aos outros, dentro do nosso espaço as coisas são cumpridas a 100% e os jogadores são alertados para que fora seja feito da mesma forma, cumprindo todas as normas. O que vier, é o que é, as coisas têm corrido bem nesse sentido e os jogadores estão muito alertados para o perigo de saúde que coincide com esta fase de jogos difíceis", lança.