Votação para as presidenciais começa esta segunda-feira

As eleições já não decorrem num só dia. E as eleições presidenciais deste ano ainda menos. Os regimes de voto por antecipação foram alterados para se adaptarem à pandemia e alargar as possibilidades de voto, de forma a evitar ajuntamentos.

No domingo, o ministro da Administração Interna anunciou que os idosos que vivem em lares podem votar nos lares. Como é que vai ser?

Os residentes em lares são equiparados aos eleitores em isolamento profilático e podem votar no local onde residem.

Todos? Ou só os que estão em lares por razões de saúde?

Todos os residentes em lares podem decidir votar deste modo.

E o que têm de fazer?

São as mesmas regras que a Assembleia da República aprovou em outubro. Trata-se de um regime excecional e temporário para os eleitores em confinamento obrigatório.