Conversações com Marrocos existem e têm dado resultados

As conversações entre Portugal e Marrocos têm decorrido e têm permitido conter as recentes ondas de migração provenientes daquele país do norte de áfrica, diz António Costa.

O primeiro-ministro foi questionado sobre o assunto abordado na entrevista de António Vitorino à Renascença, no qual o Alto Comissário para as Migrações apela a um diálogo com Marrocos.

Nada que não esteja já a acontecer, garante Costa.

"As relações Portugal-Marrocos têm corrido muitíssimo bem, quer naquilo que tem sido os contactos públicos, quer os contactos mais discretos – o que tem permitido haver uma contenção de movimentos migratórios não-legais – quer também pela forma como se pôde processar tranquilamente as operações de retorno das pessoas que tinham entrado em Portugal de forma não lícita", disse o primeiro-ministro.

António Costa falava esta tarde aos jornalistas na residência oficial em Lisboa, onde recebeu o homólogo grego Kyriakos Mitsotakis.