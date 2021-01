Vacinas da Moderna vão para profissionais de hospitais privados

A ministra reconheceu que Portugal está a passar por “uma situação mais pesada" que as anteriores, mas que também já estamos numa fase em que se perspetiva o resultado da vacinação, pedindo “mais um esforço” aos portugueses para se manterem seguros, até serem vacinados.

Estas vacinas continuarão a ser administradas a profissionais de saúde, profissionais e residentes de lares de idoso e da rede de cuidados continuados. Esta primeira fase de vacinação deve estar concluída “em momentos diferentes, ao longo do mês de fevereiro”, explicou.

Revelou ainda o calendário para novas entregas de vacinas em Portugal. No dia 18 e 25 de janeiro estão previstas novas entregas de vacinac da BionNTech-Pfizer e no dia 25 de janeiro será feira nova entrega de vacinas da Moderna.

Questionada sobre como é decidido quem toma a vacina Pzifer e Moderna, Marta Temido explicou que a única distinção entre as duas vacinas é que a da Pzifer é indicada para pessoas com mais de 16 anos e a da Moderna para maiores de 18. “Quem toma a primeira dose da Pzifer deve tomar a segunda dose da mesma marca, a nossa única preocupação é que estes aspetos sejam mantidos.”

As 8.400 doses, que chegam esta semana, vão "para profissionais de saúde prioritários de hospitais privados que têm colaboração com o SNS".

A ministra da Saúde revelou que as vacinas da Moderna vão ser as próximas a chegar e que serão administradas a profissionais de saúde dos hospitais privados.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro nos hospitais, abrangendo os profissionais de saúde, e já se estende aos lares de idosos.

A primeira fase do plano de vacinação, até final de março, abrange também profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos.

Nesta fase serão igualmente vacinadas, a partir de fevereiro, pessoas de idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

A segunda fase arranca a partir de abril e inclui pessoas de idade igual ou superior a 65 anos e pessoas entre os 50 e os 64 anos de idade, inclusive, com pelo menos uma das seguintes patologias: diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, hipertensão arterial, obesidade e outras doenças com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente, em função do conhecimento científico.

Na terceira fase será vacinada a restante população, em data a determinar.Em Portugal, morreram 7.803 pessoas dos 483.689 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 9 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00h00 de 8 de janeiro, até dia 15.

A pandemia provocou pelo menos 1.926.570 mortos resultantes de mais de 89 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela agência francesa AFP.