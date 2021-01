Só confinando “conseguiremos vencer este enorme desafio”, diz Daniel Ferro

Veja também:

Um novo confinamento generalizado é a solução certa, para travar o progressivo aumento do número de casos de Covid19. A leitura é do presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte.

Daniel Ferro não vê outro caminho para evitar uma situação de total descontrolo. “Temos de diminuir a infeção e a pressão de internamento e só desse modo conseguiremos vencer esse enorme desafio”.

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que integra os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, reconhece que a situação vai piorar nos próximos dias.

O centro está a fazer tudo para dar resposta ao elevado número de internamentos e prevê a necessidade de aumentar o número de camas. “Aumentámos a nossa capacidade na última semana em 52 camas, das quais 12 nos intensivos. Não temos a capacidade ainda esgotada, mas para lá caminharemos a curto prazo e, portanto, estamos já a trabalhar em cenários de expansão”, explica.

Em relação à necessidade de recurso ao setor privado, Daniel Ferro aprova a estratégia. “Pode haver duas formas: uma será direta, de pedir uma colaboração para internamento covid; mas também pode ser indireta, pedindo que nos ajudem no internamento não covid para que possamos aumentar no SNS a capacidade de internamento de casos positivos – este é um processo que está em curso.”

Este responsável acredita que até ao final do mês todos os profissionais de saúde mais expostos ao novo coronavírus estarão vacinados. “Os que foram considerados prioritários já foram vacinados com a primeira dose e temos agendada a segunda, que vai terminar entre dia 23 e 30 de janeiro. Nessa altura, teremos vacinados todos os profissionais da linha mais exposta ao Covid-19”.

Para fazer face à pressão sobre os serviços, os hospitais procuram criar mais condições. É o caso do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, que abriu no Pavilhão Arena de Portimão, um hospital de campanha com capacidade até 100 camas.

Em Évora, o Hospital do Espírito Santo abriu novas alas para as urgências e cuidados intensivos, tendo conseguido, entretanto, contratar mais 40 enfermeiros e 60 assistentes operacionais.