Rota migrante exige diálogo entre Portugal e Marrocos, afirma António Vitorino

Mais recentemente, durante este último ano, estamos a falar de cerca de 520 mil pessoas deslocadas em virtude da situação de insegurança na província de Cabo Delgado , pessoas que se deslocam também para as províncias de Nampula e Niassa. É uma situação humanitária muito preocupante porque as pessoas, se encontram em condições de vida muito precárias, com necessidades de apoio da comunidade internacional e neste momento posso dizer-lhe que a OIM é, provavelmente, a agências das Nações Unidas com o maior número de pessoal envolvido nas operações de apoio às pessoas deslocadas pela insegurança e alterações climáticas . Incluindo, as três mil pessoas que foram deslocadas neste último fim de semana, por causa da tempestade tropical que afetou Moçambique.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) tem acompanhado de perto a situação em Cabo Delgado, em Moçambique. Que números tem sobre a situação e que relatos chegam do terreno?

Vitorino que reconhece o papel do bispo de Pemba e do Papa Francisco na chamada de atenção para Cabo Delgado e está expetante quanto à visita, este mês, de Augusto Santos Silva a Moçambique.

A maior preocupação que tenho, e nesse aspeto há sinais positivos, é colocar Moçambique na agenda internacional. Para isso, tem sido fundamental a ação do bispo de Pemba, que tem tido um trabalho notável de chamar a atenção para a situação humanitária que se vive, e do Papa Francisco que, já por duas vezes, fez referência nas suas homiliadas à situação humanitária de Cabo Delgado.

Em segundo lugar, há necessidades do ponto de vista higiénico e sanitário. Abastecimento de água, distribuição de cobertores, um mínimo de roupa para que as pessoas possam viver. Afetadas pela situação climática e pelos ataques das organizações jihadistas, muitas vezes as pessoas fogem apenas com a roupa que têm no corpo.

Apesar disso, o nosso balanço é que a operação humanitária continua subfinanciada e, portanto, é necessário que a comunidade internacional reforce o seu compromisso com o apoio humanitário às populações deslocadas. Isto foi sublinhado há poucas semanas pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e por outro lado é necessário que a comunidade internacional, em coordenação com o governo de Moçambique, quer no âmbito da SADEC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral], quer no âmbito da cooperação da União Europeia e Moçambique criem as condições para responder à ameaça de segurança.

Falou da preocupação em colocar Moçambique na agenda internacional. Em que medida é fundamental o esforço que será feito, ainda este mês, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) português, que foi mandatado pela UE para criar um canal de diálogo com Moçambiqu? Que expetativa tem quanto a essa missão?

Acho que Portugal tem feito um trabalho muito importante junto da UE para sensibilizar a União Europeia para a situação que se vive em Moçambique e já teve alguma tradução prática com a libertação de um conjunto de financiamentos para apoiar as operações humanitárias, quer das agências da ONU quer das organizações não-governamentais que operam em Cabo Delgado.

A visita que o MNE português fará a Moçambique este mês é um ponto alto na chamada de atenção da comunidade internacional para a necessidade de apoiar os esforços das autoridades de Moçambique e da sociedade civil moçambicana. Cumpre especial destaque para a Igreja Católica na região de Cabo Delgado, não apenas do ponto de vista humanitário, que é a prioridade das prioridades, porque há pessoas que estão a sofrer condições de vida extremamente penosas, mas também do ponto de vista da criação das condições de segurança para que essas populações possam dar um rumo à sua vida.

Não sei se as pessoas têm verdadeiramente consciência, mas quando falamos de mais de 500 mil pessoas deslocadas, significa que é mais de meio milhão de pessoas que estão a viver em sítios onde nunca estiveram, não têm condições para criar raízes para produzir agricultura.

E é necessário procurar soluções duradoras para as suas vidas. Devo dar um exemplo, de um campo que temos na Beira onde uma das formas de encontrar resposta foi criar uma zona do campo que os próprios deslocados pudessem cultivar. Essa atividade fornece não apenas os beneficiários do campo, mas também já começa a beneficiar os habitantes da cidade mais próxima com a distribuição dos produtos agrícolas.

Falou dos deslocados climáticos em Moçambique. Pergunto sobre essa realidade a nível global: têm aumentado muito os migrantes por causa das alterações climáticas?

Cada vez mais. Os números nunca são muito exatos, porque as realidades das alterações climáticas são muito diferentes de um sítio para outro. Se olhar para Moçambique, verá que a maior ameaça são as tempestades tropicais, os ciclones e as cheias. Mas se olhar para a região do Sahel em África, o problema é o oposto – é a falta de água, a desertificação e a incapacidade de as populações continuarem a viver com base na sua exploração agrícola, por falta de recursos.

Se olhar para as Caraíbas e Ilhas do Pacífico, o problema é de outra natureza. Com o aquecimento global há uma subida do nível dos oceanos e a terra disponível para viver é cada vez mais reduzida.

Há inclusivamente, no Bangladesh, onde a subida das águas do mar transformou aldeias, pessoas a usar estacas para construírem casas em cima delas.

Cada vez mais, em todo o lado, as alterações climáticas levam a impactos nas vidas das pessoas e obrigam as pessoas a deslocar-se. A realidade é diferente de um sítio para o outro e a solução exige investimentos para prevenir, mitigar os impactos das alterações climáticas e também para encontrar soluções alternativas quando as populações não podem voltar aos sítios de onde são originárias.

De uma coisa estou absolutamente seguro: este vai ser um dos grandes fatores de deslocação de populações no mundo inteiro por diferentes razões e daí a importância da agenda do Acordo de Paris e daquilo que tem sido a ação do secretário-geral António Guterres para tornar claro que as alterações climáticas devem ser uma prioridade da agenda internacional de todos os países do mundo.