O Presidente da República está infetado com Covid-19, foi revelado esta segunda-feira.

Na página da presidência, é adiantado que Marcelo Rebelo de Sousa soube "às 21h40" de hoje que o teste PCR deu positivo, apesar de ter "testado negativo ontem, e apesar do teste antigénio de hoje ser negativo".

Na sequência do teste positivo, o Presidente "cancelou toda a agenda para os próximos dias, a começar pela sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos partidos políticos" que estavam previetas para amanhã, terça-feira. Marcelo participará na reunião de amanhã à distância, por vídeoconferência.

O Presidente está "assintomático" e a trabalhar em Belém, "onde ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico", é adiantado no comunicado.

Estas informações já foram comunicadas ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro e à ministra da Saúde.



A notícia surge a menos de duas semanas das eleições presidenciais e depois de o assessor do Presidente da República, Paulo Magalhães, ter testado positivo à Covid-19.

[em atualização]