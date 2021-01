Homem de 60 anos morre atropelado em Santo Tirso

Um homem de cerca de 60 anos morreu esta segunda-feira vítima de atropelamento em Areias, freguesia de Santo Tirso, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A ocorrência aconteceu cerca das 16:30 na Estrada Nacional 204, em Areias, no distrito do Porto.

De acordo com a mesma fonte, a vítima teve morte imediata.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, bem como dos Tirsenses, uma ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Ave, PSP e Polícia Municipal.