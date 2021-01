Frio deve manter-se por mais uma semana. A culpa é do vórtex estratosférico

O frio que se faz sentir em Portugal continental deve ficar ainda mais uma semana, segundo a previsão do presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). À Renascença, Miguel Miranda explica o que está a originar esta vaga de temperaturas baixas.

Começa por dizer que existem dois vórtexes. “Há o vórtex polar que está à superfície, nesta chamada troposfera, que dá o tempo dos esquimós, e depois há um vórtex polar na estratosfera, que só existe três ou quatro meses por ano – existe no Outono e acaba tipicamente no princípio da Primavera”.

Ora, por vezes, “o vórtex estratosférico tem um aquecimento súbito, que ocorre em cerca de uma semana e faz com que a direção do vento nesse vórtex mude de Oeste para Este. E foi isso que aconteceu agora”, indica.

No entender deste especialista, o “fenómeno está a terminar”. “Eu diria que dentro de uma semana estaremos novamente numa situação mais normal”, antevê.

Está frio porque faz calor

Não é intuitivo, mas é porque nos pólos está mais calor que Portugal e outros países estão a atravessar uma vaga de frio.

“Sabe-se que o frio que estamos a sentir aqui está relacionado com o aquecimento do ártico, imagine”, diz o presidente do IPMA. “Quando há um grande aquecimento na estratosfera do ártico, a frente polar vem mais para Sul; ao vir mais para Sul, influencia normalmente os países do Norte da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá. Este ano, veio tão para Sul que atingiu de forma significativa a Península Ibérica e, portanto, temos temperaturas ditas polares no Alentejo, o que é uma situação bastante inusitada”, considera.