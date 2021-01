Carrazeda de Ansiães ajuda a pagar casa, água e luz para fixar jovens no concelho

A autarquia de Carrazeda de Ansiães vai ajudar a pagar a habitação, água e eletricidade a jovens que se fixem no concelho.

“Tens entre 18 e 40 anos e queres fixar residência em Carrazeda de Ansiães? O município tem o programa ideal para ti”, informa o município através das redes sociais.

O programa chama-se “AnsiãesJovem” e disponibiliza até oito mil euros para aquisição, construção ou reconstrução de habitação própria permanente, apoio ao arrendamento e ao pagamento das faturas mensais de bens essenciais.

Com estes incentivos a autarquia, liderado por João Gonçalves, “pretende criar condições com vista ao aumento do número de residentes em permanência no território e facilitar a fixação de população jovem, estimulando igualmente o comércio e a economia local, bem como a reabilitação de imóveis através da procura de casa no regime de arrendamento”.

Para usufruírem dos apoios, os candidatos não podem ser proprietários de imóvel de habitação própria e têm que ter entre 18 e 40 anos.

O valor de apoio na modalidade de arrendamento correspondente a 25% do valor da renda mensal paga pelo jovem. Quanto à modalidade de construção de edifício ou de aquisição de edifício ou fração autónoma de edifício, o apoio concedido corresponde a 25 euros por metro quadrado, podendo o apoio ir até um máximo de oito mil euros. O apoio, neste caso, contempla também a isenção IMT, Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis.

A autarquia apoia também com 10% o valor do consumo de água, eletricidade e resíduos sólidos.

O Concelho de Carrazeda de Ansiães, constata a autarquia, “vem sofrendo uma progressiva diminuição e envelhecimento da sua população residente, a qual se deve, sobretudo, à extrema dificuldade em fixar jovens, pela inexistência de ofertas de emprego e pela predominância de uma realidade sócioeconómica difícil, onde se verificam dificuldades no acesso ao arrendamento”.

“Assim, torna-se necessário criar condições com vista ao aumento do número de residentes em permanência e outros que queiram fixar residência, no concelho de Carrazeda de Ansiães, apoiando em especial os estratos sociais mais desfavorecidos”, sublinha a autarquia, dando nota que está a “desenvolver uma estratégia integrada para dinamizar o território, criar emprego, atrair investimento, gerar rendimento e contribuir para a fixação, a atração e o regresso de pessoas”.