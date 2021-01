“BoticasTem” Feira do Porco, mas só com vendas online

Veja também:

A autarquia de Boticas acaba de decidir que a XXIII Feira Gastronómica do Porco, agendada para os dias 15, 16 e 17 de janeiro, não se vai realizar de forma presencial.

A medida foi tomada “face ao momento difícil que o país atravessa, traduzido num aumento substantivo do número de casos positivos de Covid-19 nos últimos dias, e atendendo também ao anunciado aumento das medidas restritivas de contenção da pandemia e ao previsível regresso ao confinamento geral”, explica a autarquia em comunicado.

Neste contexto, a edição deste ano realizar-se-á de forma exclusivamente digital, podendo o fumeiro e restantes produtos tradicionais do concelho de Boticas serem adquiridos, com “toda a comodidade e total segurança através da plataforma digital "BoticasTem”, a partir do dia 14 de janeiro.

“Ao fazer compras nesta plataforma está a ajudar os nossos produtores e a economia local, adquirindo o que de melhor se faz no concelho de Boticas e contribuindo para que os sabores e saberes de gerações continuem a entrar na casa dos portugueses e a terem um lugar de destaque nas suas mesas”, refere a autarquia.

A Feira Gastronómica do Porco tem sido, ao longo dos últimos anos, o evento de maior relevância na promoção do concelho e dos seus produtos endógenos e de grande relevância económica e social.

“Continuará a ser a nossa grande bandeira, mau grado todas as dificuldades que tenhamos que enfrentar”, realça a autarquia presidida por Fernando Queiroga, apelando ao apoio de todos para que a iniciativa tenha sucesso e para que os agricultores possam obter o rendimento do seu “trabalho árduo, que tão necessário é para equilibrar as finanças das famílias do nosso concelho”.