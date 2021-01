Alunos de Serpa protestam contra frio nas aulas, agravado por pandemia

Perto de 200 alunos da Escola Secundária de Serpa, no distrito de Beja, alguns enrolados em mantas e todos com várias camadas de roupa, protestaram esta segunda-feira de manhã, na rua, contra o frio que sentem nas salas de aulas.

Uma situação que se deve às más condições do estabelecimento de ensino, com infiltrações, falta de isolamento térmico, entre outras, e que se arrasta “há anos”.

Agora, em plena pandemia de covid-19, o problema só se agravou porque “as janelas e portas têm de estar abertas”, para arejar as salas, relataram à agência Lusa vários estudantes.

Com um saquinho na mão, tal como diversos dos colegas e dentro do qual se vislumbra uma mantinha, Maria Vitoriano, de 12 anos, explica que este acessório faz parte do material que leva para a escola, quando o frio “aperta”.

“Na minha escola anterior não tinha este frio. Mas, quando vim para esta, deduzi logo que tinha que trazer mantas”, disse, realçando que a sua mãe, antiga aluna da mesma escola, lhe contou que, na sua altura, “também tinha frio e já havia rachadelas nas paredes”.

Mesmo com a manta para a aquecer, nas aulas, Maria nem tira as luvas, senão torna-se “difícil” escrever: “Temos que escrever com luvas, só que o lápis escorrega”.

Dificuldades partilhadas pelos cerca de 200 alunos desta escola alentejana que hoje, ao início da manhã, com uma temperatura a rondar os zero graus, protestaram contra as más condições do estabelecimento de ensino e o frio que, nestes dias mais gelados e de janelas abertas, sentem nas aulas.