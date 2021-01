“Agravamento drástico de casos de Covid-19 aconteceu com as escolas fechadas”

Veja também:

Os encarregados de educação estão ao lado do primeiro-ministro na intenção de manter as escolas abertas durante o novo confinamento geral que será decretado esta semana. Já o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, admite que os alunos mais velhos sejam enviados para casa durante esta fase mais crítica da pandemia de Covid-19.



O presidente da Confederação das Associações de Pais (Confap) defende que não faz sentido fechar os estabelecimentos de ensino, mesmo no quadro de um novo confinamento geral devido ao aumento de casos e mortes por Covid-19 em Portugal.

Jorge Ascensão lembra, em declarações à Renascença, que a recente explosão de novos casos de Covid-19 aconteceu durante as férias escolares do Natal.

“As escolas provaram que estavam preparadas, que tinham condições, as regras foram cumpridas. Os casos relacionados com as escolas, na esmagadora maioria, são casos de contágios fora das escolas. Dentro das escolas são mínimos os casos de contágio. Portanto, são locais seguros”

“Este agravamento muito drástico do número de casos aconteceu com as escolas fechadas”, afirma o dirigente da Confap.

Além de as escolas serem espaços com pouco risco, Jorge Ascensão alerta que o ensino à distância acentua desigualdades entre alunos.