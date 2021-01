Aberta nova ala para doentes respiratórios no hospital de Évora

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O serviço de urgência da área dedicada a doenças respiratórias (ADR-SU) do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), cuja ampliação entrou em funcionamento este domingo, mais do que duplicou os postos de atendimento, passando de 12 para 26. “A nova ala que apresenta um acréscimo de 14 postos de atendimento, representa um desafogo para o hospital, tendo sido possível mais do que duplicar o número de postos de atendimento”, revelou aos jornalistas, na apresentação das instalações, Rui Matono, o diretor do Serviço de Urgência (SU) do HESE. O novo espaço, que estava a ser organizado para outros fins, acabou por ser transformado numa ala para doentes respiratórios em virtude da pandemia. Depois de tudo devidamente autorizado e com financiamento garantido, foram necessários dois meses para colocar a funcionar esta nova área, tão necessária por estes dias. “Estamos num momento critico, muito grave, da pandemia em Portugal, e a zona do Alentejo não é diferente. Pode às vezes estar em contraciclo com o resto do país, mas neste momento está como em todas as regiões, a aumentar”, constata Rui Matono que é também o coordenador da “task force” para a Covid-19. O médico recorda que chegaram a estar “cerca de 40 doentes num espaço onde potencialmente só podiam estar 14, 15”, o que levou o hospital, recorde-se, a interromper por várias horas a entrada de doentes com orientação CODU. “Esta duplicação pode não ser suficiente, mas é a possível por agora”, justifica o clínico, esperando que com esta nova ala, “possam ser acomodadas mais pessoas, evitando interromper a entrada de novos doentes”.

O diretor do SU do HESE destaca a existência, neste novo espaço, de uma sala de reanimação e três salas da pressão negativa ou também chamadas salas do isolamento, todas com “ligação por monotorização e telemetria a uma central”. “É uma zona do serviço de urgência e não uma zona de internamento”, sendo que o “grosso do atendimento vai ser feito numa sala aberta com capacidade para oito doentes”, realça o médico Rui Matono. Já para a presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes, “abrir este espaço no nosso hospital, neste momento, duplicando os postos de atendimento, é decisivo e crucial para conseguirmos dar uma melhor resposta a quem precisa de cuidados hospitalares”. Uma resposta que passa também pela contratação de mais profissionais, o que não está a ser nada fácil. “Apesar de termos conseguido contratar 40 enfermeiros e 60 assistentes operacionais, ainda precisamos de mais pessoas, principalmente enfermeiros e médicos”, refere a responsável, assegurando que “estamos abertos ao recrutamento”. “Temos tido candidatos e todos os que apresentam um perfil e um currículo que se adequa às nossas necessidades, têm sido contratados, mas precisamos de mais, por ordem, enfermeiros, médicos e assistentes operacionais que queiram juntar-se à equipa do hospital de Évora, nós recebemo-los de braços abertos e serão muito bem-vindos”, acrescenta Maria Filomena Mendes.