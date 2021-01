Iniciar vacinação Covid-19 nas nações mais pobres em fevereiro vai "depender dos fornecedores"

Veja também:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) redobrou esta segunda-feira os pedidos para que os fabricantes e fornecedores das vacinas contra a Covid-19 garantam a entrega de doses às nações mais pobres no âmbito do pograma COVAX, com um conselheiro a admitir que a esperança de arrancar com a campanha de inoculação em fevereiro depende desse fornecimento.

O COVAX, que é apoiado pela OMS, pela aliança de vacinação GAVI e pela Coligação para Inovações de Preparação para Epidemias, conseguiu angariar até agora 6 mil milhões de dólares, tendo já encomendado 2 mil milhões de doses de diferentes vacinas contra a Covid-19, com a opção da compra adicional de outros mil milhões de doses.

Com nações como a China, os EUA e Israel a dominar as primeiras entregas de doses das vacinas, a OMS teme que os escassos "stocks" disponíveis para já deixem as 92 nações mais pobres do mundo sem acesso à vacina para inocular os seus profissionais de saúde na primeira ronda do programa COVAX.