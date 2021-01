Espanha regista mais 61.422 novos casos de Covid-19 e 401 mortes desde sexta-feira

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Espanha registou desde sexta-feira 61.422 novos casos de Covid-19, elevando para 2.111.782 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol esta segunda-feira. As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 401 mortes durante o fim de semana atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 52.275. O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha teve um aumento significativo nos últimos dias, passando de sexta-feira para hoje de 350 para 436 casos diagnosticados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores. As regiões com os níveis mais elevados são a da Extremadura (1.022), Baleares (598), Madrid (596), La Rioja (558) e Catalunha (524). O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón, indicou hoje que a incidência acumulada deve continuar a subir nos próximos dias, mas espera que esse crescimento seja contrariado com as medidas tomadas na última semana.

“O facto de estarmos a vacinar dá-nos um horizonte de esperança”, afirmou Simón, acrescentando que o país vai “atravessar umas semanas complicadas”. Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 1.800 pessoas com a doença, das quais 433 na Comunidade Valenciana, 335 na Catalunha, 250 na Andaluzia e 177 em Madrid. Em todo o país há 16.792 pessoas hospitalizadas com a Covid-19, o que corresponde a 14% das camas, das quais 2.511 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 26% das camas desse serviço. O ministro do Interior (Administração Interna) espanhol, Fernando Grande-Marlaska, assegurou que a distribuição do novo carregamento de vacinas da Pfizer que chegou a Espanha esta manhã está a ser feita "com total normalidade" pelas comunidades autónomas apesar dos efeitos da tempestade Filomena. Segundo o responsável governamental, as 350 mil doses chegaram a Espanha em diferentes aviões, que aterraram "dentro do prazo previsto" e na meia dúzia de aeroportos previstos para o efeito.

