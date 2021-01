Emissora Pública Voz da América “rebaixou” o país, acusa Mike Pompeo

O secretário de Estado norte-americano defendeu esta segunda-feira a política da Administração Trump para a emissora pública Voz da América (VoA), afirmando que anteriormente esta "rebaixou" o país e foi usada por regimes autoritários, como o Irão e a China.

As declarações de Mike Pompeo foram feitas num discurso transmitido em direto nos serviços de inglês e de idiomas estrangeiros da VoA, e apesar de protestos de alguns dos jornalistas e funcionários da emissora.

"Permitimos que os protocolos de segurança afrouxassem e a VoA perdeu o seu compromisso para com a sua missão fundadora", tornando-se as suas emissões "menos sobre dizer a verdade sobre a América, e muitas vezes sobre rebaixar a América", disse Pompeo.

"Esta [emissora] não é a ´Vícios da América´, focada em tudo o que há de errado com nossa grande nação. Certamente não é o lugar para dar uma plataforma aos regimes autoritários de Pequim ou Teerão", adiantou.

A missão dos jornalistas da emissora pública, adiantou o secretário de Estado norte-americano, é "promover a democracia, a liberdade e os valores americanos no mundo".

"Vocês podem dar voz aos que não têm voz nos cantos obscuros do mundo. Vocês são a voz do esforço americano. Vocês são a voz do excecionalismo americano. Vocês são a ponta da lança da liberdade", disse Pompeo.

A intervenção teve lugar menos de uma semana depois de apoiantes do presidente Donald Trump invadirem o Capitólio para tentar travar a eleição do democrata Joe Biden, e numa altura em que destacados dirigentes do partido democrata apelam a membros do gabinete presidencial e ao vice-presidente Mike Pence para invocar a 25ª Emenda e remover Trump do cargo.

Numa mensagem enviada na sexta-feira ao presidente do grupo de comunicação estatal USGM, Michael Pack, e ao novo diretor da VoA, Robert Reilly, um grupo de funcionários da VoA contestou, através de um advogado, a intenção do secretário de Estado cessante discursar em direto na antena da emissora, "pondo em risco a saúde e segurança pública, violando a lei, regras e regulamentos e desperdiçando grosseiramente recursos do governo. ''

“Um discurso transmitido pelo secretário de estado cessante sobre tópicos que foram amplamente cobertos deve ser visto pelo que é: o uso de VoA para disseminar propaganda política nos últimos dias da administração Trump'', refere a carta de protesto, assinada pelo advogado David Seide, do Government Accountability Project.

Referindo-se ao protesto dos funcionários, Pompeo afirmou que “esse tipo de instinto de censura é perigoso".