África do Sul encerra fronteiras, incluindo com Moçambique, para controlar contágios

Veja também:

O Presidente da África do Sul anunciou esta segunda-feira o encerramento dos 20 postos de fronteira terrestres do país, incluindo o posto de Lebombo, na fronteira com Moçambique, até meados de fevereiro para reduzir o contágio pela Covid-19.

"Isso expôs muitas pessoas à infeção enquanto esperavam para serem processadas e tem sido difícil garantir a aplicação dos requisitos de saúde para entrada na África do Sul, com muitas pessoas a chegarem sem o teste à Covid-19", disse o chefe de Estado sul-africano numa comunicação ao país.

Nesse sentido, Ramaphosa referiu que "para reduzir o elevado nível de transmissão do vírus", a principal fronteira com Moçambique, juntamente com mais 19 postos de fronteira terrestres, vão encerrar até 15 de fevereiro para "entradas e saídas gerais".

"Entre os quais se inclui os seis postos de fronteira mais movimentados, que são Beitbridge, Lebombo, Maseru Bridge, Oshoek, Ficksburg e Kopfontein", declarou.

"Todavia, as pessoas serão autorizadas a entrar ou sair do país através das fronteiras terrestres apenas em circunstâncias restritas, nomeadamente para transporte de combustível, de mercadorias, atendimento médico de emergência, retorno de cidadãos sul-africanos e residentes permanentes ou outros com visto válido, saída de estrangeiros, diplomatas e estudantes de países vizinhos na África do Sul", salientou.