A história do português que arrisca prisão perpétua no Luxemburgo. Ana foi assassinada e queimada

Tudo começou com uma história de amor, que durou dois anos, da qual resultou um bebé. No entanto, a relação foi sempre tudo menos pacífica. As discussões eram recorrentes, e os relatos de ameaças de Marco a Ana são anteriores ao desfecho fatal que havia de decorrer em 2017. A relação do casal terminou um ano antes, mas as desavenças motivadas pelo guarda do filho fizeram com que a turbulência entre os dois permanecesse.

A 15 de Janeiro de 2017, Ana Catarina Lopes foi dada como desaparecida. O alerta foi dado pela mãe.

Na noite anterior, Ana tinha enviado uma SMS à mãe a avisar que, antes de ir para casa, iria comer algo a um restaurante ‘fast-food’, na capital do Luxemburgo. Foi o seu último sinal de vida, a partir daí não voltou a estar contactável. Tinha 25 anos.

Soube-se mais tarde que terá sido esfaqueada, e transportada de carro cerca de 30 quilómetros até uma zona de terra batida e arvoredo, junto à fronteira, em Roussy-le-Village, França. Aí o carro foi queimado e o corpo da vítima carbonizado. Só viria a ser encontrada dois dias depois, pela polícia local.

Só os testes de ADN confirmaram ser o corpo de Ana.

Após o seu desaparecimento, um saco de ‘fast-food’ e vestígios de sangue foram encontrados perto da casa da família, em Bonnevoie, localidade do sul do ducado, o que leva a que as autoridades acreditem que a jovem terá sido ferida naquele lugar. As suspeitas são de que terá sido esfaqueada nas costas.