Relvado e mau estado de tempo dificulta preparação do Nacional para o FC Porto

Luís Freire, treinador do Nacional, admite que o mau estado de tempo na Madeira e a má condição do relvado na Choupana dificulta a preparação para o jogo contra o FC Porto, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

"Tivemos muito pouco tempo para preparar o jogo, com muito desgaste físico, muita chuva e mau tempo. Mesmo com os treinos nestas condições adversas, os jogadores têm dado uma boa resposta e sabido viver o momento", explica, em conferência de imprensa.

Ainda assim, o técnico dos madeirenses recorda que o prémio de uma vitória é alicioso: qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal.

"É um jogo muito difícil, não só pelo adversário, mas pelas condições. É mais um jogo de grau de dificuldade muito grande, e também vale um apuramento para os quartos de final, que está na nossa cabeça. É o campeão nacional, mas estamos na prova e tudo vamos fazer para continuar", termina.

Luís Freire espera que neste confronto o relvado não seja protagonista, embora enalteça o trabalho que está a ser feito: "Tenho que deixar uma palavra de grande apreço para quem tem tratado do relvado. Têm feito um trabalho fantástico, tentando dar as melhores condições à equipa. Estamos conscientes que o relvado não vai estar nas melhores condições, mas não é por falta de empenho de quem o trata", revelou.

Luís Freire reconhece que o fator casa é uma condição sempre importante, pois "é sempre melhor jogar em casa do que jogar fora".

"No nosso caso, até por causa das viagens e da logística. Estamos mais confortáveis no nosso espaço e isso é sempre uma vantagem. Temos o objetivo de utilizar esse ingrediente a nosso favor, procurando estar à altura do desafio", considerou, convictamente.

Neste jogo, face à diferença de regulamentos entre as provas da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de clubes, Luís Freire poderá orientar a equipa livremente.

"Nem tinha pensado nisso", começou por dizer, todavia, reconheceu que "será sempre melhor ter essa liberdade", mas o objetivo final será sempre o "de fazer o melhor para o Nacional".

O Nacional recebe o FC Porto na terça-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal, às 18h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.