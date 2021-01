Leixões vence na estreia de José Mota e empurra FC Porto B para a zona de descida

O Leixões venceu, esta segunda-feira, em casa do FC Porto B, por 2-1, na estreia de José Mota no comando técnico.

A equipa de Matosinhos entrou a vencer, com golo de Jefferson Encada, aos 17 minutos de jogo. Danny Loader empatou pouco depois, aos 23, na recarga de um penálti falhado pelo próprio.

Já no segundo tempo e em cima do minuto 90, Kiki apontou o golo da vitória para o Leixões.

Com este resultado, o Leixões sai do penúltimo lugar para o 15º, com 14 pontos, relegando precisamente a equipa B do FC Porto para o 17º posto da II Liga, lugar de despromoção ao Campeonato de Portugal.