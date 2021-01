Jesus regressa ao Estrela. "O regresso de um filho da casa, um dos melhores do mundo"

O Benfica joga no terreno do Estrela da Amadora, onde regressa ao fim de 12 anos, com Jorge Jesus no comando técnico. O atual treinador do Benfica, com 66 anos de idade, é natural da Amadora e foi júnior no Estrela antes de rumar ao Sporting. Voltaria, ainda como jogador, às suas origens entre 1984 e 1987.

Já como treinador teve dois ciclos no Estrela. O primeiro entre 1997 e 99, com uma presença na Primeira Liga e 23 vitórias em 75 jogos. O segundo, entre 2001 e 2003, tendo Jorge Jesus ganho 21 dos 41 encontros que o Estrela da Amadora disputou nesse período de duas épocas, na II Liga.

O jogo desta terça-feira, no estádio José Gomes, será marcante para o atual treinador do Benfica. A Bola Branca, o presidente da SAD do Estrela da Amadora, André Geraldes, para quem a receção ao Benfica é também um momento de reencontro com Jorge Jesus, com quem trabalhou no Sporting.

"É um regresso à Amadora de um filho desta casa, o Estrela. Trabalhei com ele durante três anos e é um grande homem do futebol e um dos melhores treinadores do mundo. Para ele também será um prazer regressar à Reboleira, assim como será, também, para nós. O Jorge é uma figura do Estrela e do futebol nacional", referiu.

Estrela ainda não perdeu

O Estrela da Amadora luta pela subida à II Liga. André Geraldes garante foco total da equipa na eliminatória da Taça, com o Benfica, numa altura em que lidera a série G do Campeonato de Portugal, a par do Sporting B.

"O Estrela está vivo outra vez e a prova disso é a campanha que estamos a realizar, esta época, no Campeonato de Portugal. A nossa equipa ainda não perdeu nenhuma partida e joga sempre para ganhar, este jogo não será excepção", avisou.