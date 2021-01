Famalicão confirma empréstimo de Heriberto Tavares

O Famalicão oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Heriberto Tavares, por empréstimo dos franceses do Stade Brestois.

Conforme a Renascença noticiou, o extremo, de 23 anos, regressa a Portugal ao fim de meia temporada em França, em que fez apenas quatro jogos, sem qualquer golo ou assistência registados, para representar o 16.º classificado do campeonato nacional.

Formado entre Sporting e Belenenses e com uma passagem de duas épocas na equipa B do Benfica, Heriberto chegou à I Liga na época 2018/19, pela porta do Moreirense, por empréstimo dos encarnados. Brilhou e, na temporada seguinte, foi cedido ao Boavista.

As boas exibições valeram-lhe a mudança para o Brest, a troco de 1,1 milhões de euros. Contudo, regressa a Portugal meio ano depois.

“O Famalicão é uma equipa competitiva e que joga sempre para ganhar. Vou trabalhar muito para ajudar o clube a atingir os objetivos que se propõe alcançar”, afirmou Heriberto, citado pelo site oficial.

O Famalicão acaba de perder Rúben Lameiras para o Vitória de Guimarães. Heriberto chega para ocupar o lugar do ex-número 10.