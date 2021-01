António Barbosa é o novo treinador do Varzim

O Varzim anunciou, esta segunda-feira, António Barbosa como novo treinador da equipa.



O técnico de 38 anos é o terceiro treinador da época no Varzim, depois de Paulo Alves e Miguel Leal terem passado pelo cargo, assim como o interino Vitorino Ramos.

António Barbosa vai estrear-se na II Liga, depois de uma passagem com sucesso pelo Trofense, que deixou no decorrer desta época. Antes, orientou os sub-23 do Famalicão, o Vilaverdense, a Prozis Academy e as camadas jovens do Trofense.

O Varzim é último classificado da II Liga, apesar de ter batido o Penafiel na última jornada. O clube da Póvoa de Varzim soma apenas 10 pontos em 15 jornadas e a estreia do novo treinador será no próximo domingo, em casa, contra o Casa Pia.