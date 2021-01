Allano reforça o ataque do Santa Clara

O Santa Clara anunciou a contratação do avançado Allano, proveniente do Estoril Praia, sendo que o brasileiro assina contrato pelas próximas duas épocas e meia.

O extremo formado no Cruzeiro assinou pelo Estoril em 2016/17, tendo feito uma época e meia no clube canarinho, antes de ser emprestado ao Bursaspor, Ventforet Kofu, do Japão, e CSA, que representou na última temporada.

"Gosto muito de atacar e de ir para cima dos adversários", confessou, ressalvando que pretende fazer a sua história no clube, recuperando a confiança e podendo ajudar a equipa o mais depressa possível, esclareceu o clube em comunicado.