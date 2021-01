Miura, de 53 anos, renova pelo Yokohama FC

O avançado, que começou a carreira no Brasil em 1986, é um caso sério de longevidade. Desde 2005 que tem contrato com o Yokohama, equipa da qual é capitão.

Num curto comunicado, o clube japonês deixou escrito que "é um prazer anunciar a renovação com Miura".

Na época passada, o avançado foi utilizado em seis jogos e não marcou qualquer golo. O último da sua conta pessoal foi apontado quando tinha 51 anos.

Miura iniciou a carreira no Brasil, onde passou por Santos, Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú e Coritiba. Em 1991, regressou ao Japão para jogar pelo Tokyo Verdy. Teve duas experiências na Europa, nos italianos do Génova e no Dínamo de Zagreb, nos anos 90. Antes de se fixar no Yokohama, ainda passou por Vissel Kobe e Kyoto Sanga, e teve uma breve experiência nos australianos do Sydney FC.