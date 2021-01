Descontos nas antigas SCUT entram em vigor. Saiba o que muda

A partir desta segunda-feira, entram em vigor os descontos nas portagens das antigas SCUT do Interior, segundo consta da portaria publicada em Diário da República, no último dia do ano passado.

Os passageiros particulares frequentes e os veículos de transporte de passageiros vão usufruir de descontos nas portagens na “A4 – Sendim/Águas Santas, A4 – Túnel do Marão, A4 – Vila Real-Bragança (Quintanilha), A13 – Atalaia (A23)/Coimbra Sul, A13-1, A17 – Mira/Aveiro Nascente (IP5), A22, A23, A24, A25, A28, A29, A41 – Freixieiro/Ermida (IC 25) e A42”, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros.

Os deputados aprovaram, em outubro, parte das propostas do PSD para descontos nas portagens nas autoestradas sem custos para os utilizadores.



"Este pacote de descontos teve em conta a sustentabilidade orçamental necessária para o Governo continuar a reduzir, de forma progressiva, as portagens no Interior do país", lê-se numa nota do Governo enviada às redações.